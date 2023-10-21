قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه القاهرة، إن نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى المحافظة تبلغ 100% بعد القضاء الكامل على جميع المناطق الساخنة، والتي كانت تتعرض لانقطاعات متكررة لمياه الشرب، خاصة بمناطق المرج والسلام وحلوان والبساتين وعين شمس، بفضل أعمال الإحلال والتجديد التي نفذتها.

وأوضح الشيمي، في بيان، أن الشركة نفذت مشروعات منذ عام 2014 يفوق عددها ما نفذته خلال 30 عاما مضت، لافتا إلى الانتهاء الكامل من تطوير وتحديث المحطات والروافع ودعم مشروعات الإحلال والتجديد على مستوى القاهرة، مؤكدا استمرارها في تحديث المخطط العام للاحتياجات المستقبلية لكل المناطق والأحياء لوضع التصور الكامل لتنفيذ المشروعات المناسبة.

ونوّه رئيس شركة مياه القاهرة بأنها تنتج 5.5 مليون متر مكعب يوميا تصل إلى 6 ملايين متر مكعب يوميا خلال فترات الصيف، وأنها نجحت في تطوير المحطات والخطوط الكبيرة كافة التي انتهى عمرها الافتراضي، وأصبحت لا تصلح للعمل بعد تعرضها للكسر أكثر من مرة.

وأضاف الشيمي أن أعمال التطوير والتحديث بالشركة لا تنتهي، لافتا إلى الانتهاء من تطوير جميع مراكز خدمة العملاء التي تعمل حاليا بنظام التحول الرقمي لتوفر الوقت والجهد للمواطنين، وتقدم خدمات إلكترونية مختلفة تشمل دفع الفواتير داخل القاهرة وخارجها وتقديم شكاوى ومتابعة المشروعات والرد على الاستفسارات المختلفة والتواصل مع المواطنين ودعم سياسة ترشيد الاستهلاك.