آلاف الباكستانيين يشاركون اليوم في مسيرة التضامن مع فلسطين

شارك الآلاف من الباكستانيين، من خلفيات متنوعة في مسيرة التضامن مع فلسطين، التي نظمتها "الحركة القومية المتحدة الباكستانية"، في لحظة تاريخية، للإعراب عن دعمهم القوي للشعب الفلسطيني.

وبغض النظر عن الاختلافات السياسية واللغوية والدينية والفقهية، أصبحت شرائح متنوعة من كراتشي، صوت الفلسطينيين، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم السبت.

وفي حديثه في التجمع، قال أحد المنظمين لدى "الحركة القومية المتحدة الباكستانية"، خالد مقبول صديقي إن "الإعلان القاطع لتضامن باكستان مع فلسطين، تم الإعلان عنه اليوم من كراتشي، بدلا من إسلام آباد".

وأكد أيضا الحاجة الملحة للاهتمام العالمي والدعوة لاتخاذ إجراء، ردا على الأزمة الإنسانية المستمرة في فلسطين.

وشدد أيضا على "الأهمية الحاسمة للوقوف مع المظلومين، بما يتماشى مع مبادئ العدالة العالمية وممارسات حقوق الإنسان الدولية".

كما لفت إلى الانتهاك المأسوي للقوانين الدولية، من قبل الإدارة الإسرائيلية، بالأخص الهجمات على المستشفيات والمراكز الطبية في فلسطين.