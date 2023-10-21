شرطة العاصمة الألمانية تحظر مجددا مظاهرة مؤيدة لفلسطين

حظرت شرطة العاصمة الألمانية برلين مجددا مظاهرة فلسطينية كان مقررا تنظيمها بعد ظهر غد الأحد في ساحة بوتسدام في وسط برلين تحت شعار "السلام في الشرق الأوسط".

وقالت الشرطة اليوم السبت إنها اتخذت القرار بعد تقييم كل الظروف والشواهد ودراسة جميع المصالح ولاسيما الحق الأساسي في حرية التجمع.

ووفقا للشرطة، تعد كل فعالية بديلة لهذه المظاهرة محظورة حتى 30 أكتوبر الجاري.

وأضافت الشرطة أن السلطة المسؤولة عن التجمعات درست هذه الحالة بناء على تجارب سابقة وشواهد واسعة النطاق، وأشارت إلى أن هناك خطرا مباشرا أن يتخلل التجمع دعوات تحريضية ومعادية للسامية وتمجيد للعنف وأعمال عنيفة.

وتواصل الشرطة في العاصمة الألمانية بذلك استراتيجيتها المتعلقة بحظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، حيث كانت أعلنت أمس الجمعة عن حظر تجمعين كان من المقرر إقامتهما في وسط برلين اليوم.

ورغم الحظر، شهدت برلين في الأيام الماضية تجمعات متكررة مؤيدة للفلسطينيين.

من جانبها، قالت متحدثة باسم شرطة برلين اليوم إن الشرطة متواجدة في وسط المدينة من أجل مراقبة الالتزام بقرار حظر المظاهرات.