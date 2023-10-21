 التكدس يجبر محطة قطارات «كينجز كروس» في لندن على الإغلاق - بوابة الشروق
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التكدس يجبر محطة قطارات «كينجز كروس» في لندن على الإغلاق

د ب أ
نشر في: السبت 21 أكتوبر 2023 - 9:32 م | آخر تحديث: السبت 21 أكتوبر 2023 - 9:32 م

اضطرت محطة قطارات "كينجز كروس" للسكك الحديدية بوسط لندن إلى الإغلاق بسبب التكدس الشديد فيما تم تحذير الركاب من السفر بالقطار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم السبت.

وأعلنت شبكة السكك الحديدية البريطانية تطبيق إجراءات السيطرة على الحشود في محطة "كينجز كروس" بسبب تعطل واضطراب خدمات شركة سكة حديد لندن الشمالية الشرقية.

وقالت شبكة السكك الحديدية البريطانية في بيان عبر منصة "إكس": "تم إغلاق محطة كينجز كروس حاليا للتحكم في أعداد الركاب على الممرات والأرصفة ".

وأضافت الشبكة: "تسببت عاصفة بابيت في اضطراب شديد فى عمل شبكة السكك الحديدية وتعمل فرقنا بجد لنقل الركاب بسلام".


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