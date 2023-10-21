 سادس إغلاق لقصر فرساي خارج باريس بسبب تهديد بوجود قنبلة - بوابة الشروق
الأحد 22 أكتوبر 2023 12:24 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

سادس إغلاق لقصر فرساي خارج باريس بسبب تهديد بوجود قنبلة

باريس - د ب أ
نشر في: السبت 21 أكتوبر 2023 - 11:38 م | آخر تحديث: السبت 21 أكتوبر 2023 - 11:38 م

تم إخلاء قصر "فرساي" خارج باريس، مرة أخرى اليوم السبت، بسبب تهديد بوجود قنبلة به.

وأعلن قصر فرساي، الذي يعد موقعا سياحيا رئيسيا، فتح أبوابه مجددا عقب استكمال فحص أمني.

وبذلك، أغلق القصر ست مرات في أسبوع واحد بسبب مخاوف أمنية.

وعلى الرغم من أنه تم اعتقال مشتبه به واحد بالفعل، تتواصل التهديدات.

يشار إلى أنه في الأيام القليلة الماضية، تركت التهديدات بوجود قنابل أثرها على المئات من المدارس، في فرنسا، وأيضا في المطارات الإقليمية.

وذكرت السلطات أن العديد من التهديدات صدرت من شباب.

وازدادت التهديدات منذ هجوم مميت لشاب على معلم في مدينة أراس شمالي البلاد قبل أسبوع. وتم بعد ذلك الإعلان عن أعلى مستوى تحذير ضد الأعمال الإرهابية فى فرنسا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك