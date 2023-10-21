رئيس الوزراء الفلسطيني يرفض إدانة هجوم حماس في 7 أكتوبر: كارثتنا عمرها 75 عاما

رفض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، إدانة الهجوم الذي شنته حماس يوم 7 أكتوبر الماضي، وأطلقت عليه مسمى عملية «طوفان الأقصى»، منوهًا أن «دعم إسرائيل بشكل أعمى هو رخصة للقتل».



وخلال مقابلة أجريت معه في رام الله بالضفة الغربية، أوضح «اشتية» مذيعة شبكة «CNN» بيكي أندرسون، أسباب عدم رغبته في إدانة تلك الهجمات.



وقال إن «القضية الفلسطينية لا تبدأ في 7 أكتوبر»، مضيفًا: «الكارثة الفلسطينية موجودة منذ 75 عامًا، كنا نبكي ونصرخ بصوت عال، وواضح أننا بحاجة إلى حل».



وأشار إلى أن «الإدانة يجب أن تكون لقتل كل مدني وكل إنسان لا يستحق الموت»، منوهًا أن «مشاعر الشعب الإسرائيلي هي مشاعر انتقامية».



وأضاف: «إسرائيل ليست تحت تهديد وجودي، وأعتقد أن البيت الأبيض والرئيس جو بايدن، يجب أن يدعو الأطراف إلى الجلوس والعمل معا؛ من أجل حل سلمي».



ونوه بأن الزيارات التي أجراها زعماء العالم إلى تل أبيب، «أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة عملها في الهجوم على غزة».



وشدد على أهمية أن «يكون من أجل السلام وليس العدوان»، داعيًا إلى «بذل جهد دولي جماعي بقيادة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإنهاء الحرب والصراع».