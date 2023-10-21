تدريبات عملية لطلاب برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية بالأقصر

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نظمت كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، زيارة ميدانية لطلاب الفرقة الثانية ببرنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية، لأحد الفنادق الكبرى بالمدينة؛ للتعرف على طريقة العمل داخل المكاتب الأمامية، والإشراف الداخلي للغرف، في إطار التطبيق العملي لمادة التدريب الميداني.

وبدأ التدريب بالتعريف بقطاع المكاتب الأمامية، وكيفية استقبال النزيل والترحاب الجيد، وموهبة الموظف في الحصول على ولاء النزيل، والقيام بواجب الضيافة حتى يشعر النزيل أنه في بيته.

وتناول التدريب التعرف على مهام مكتب الحجز وكيفية العمل داخله وصيغة الحجز والبيانات الخمسة الأساسية، ثم مهام مكتب الاستقبال.

وتعرف الطلاب على دورة العمل داخل قطاع خدمات الغرف داخل الشاليهات والغرف، وكيفية الحفاظ على السلامة الصحية أولا، واختتم الطلاب تدريبهم بالتعرف على دورة العمل داخل المغسلة وكي الملابس.