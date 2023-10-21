النقابات المهنية: نتخذ 10 إجراءات لدعم الشعب الفلسطيني

أعلن ممثلو النقابات المهنية خلال اجتماعهم بنقابة الصحفيين، اليوم السبت، اتخاذ عدد من الإجراءات العملية لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، من بينها، تشكيل لجنة لرصد الانتهاكات الإعلامية في منصات الإعلام الدولية، والغربية، والرد عليها، والاتفاق أيضا على تنظيم وقفات احتجاجية للتعبير عن تضامن الشعب المصري مع الشعب الفلسطيني.



كما قرر ممثلو النقابات تشكيل لجنة قانونية من نقابة المحامين لتحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم، والمحافل الدولية ضد جرائم العدو، إضافة إلى إعداد قافلة إغاثة إنسانية "غذائية وطبية" تُرسل إلى معبر رفح، يرافقها وفد من النقابات.



وقال ممثلو النقابات المهنية، في بيان ختامي أصدروه قبل قليل، عقب اجتماعهم اليوم بنقابة الصحفيين: تتابع النقابات المهنية المصرية عن كثب ما يجري بحق الشعب الفلسطيني من مجازر، وعمليات إبادة جماعية، وتُوجه التحية للشعب الفلسطيني البطل على صموده في مواجهة آلة القتل الصهيونية، كما تحيي الدور البطولي للمقاومة الفلسطينية الباسلة في الرد على جرائم الاحتلال المتكررة بكل الوسائل المشروعة، التي كفلتها المواثيق، والمعاهدات الدولية.



وأدانت النقابات المهنية في بيانها المجازر المتكررة لجيش الاحتلال وداعميه، التي تستهدف بالأساس كسر إرادة الشعب الفلسطيني.



ودعت النقابات الحكومات العربية إلى اتخاذ إجراءات عملية عاجلة لوقف تلك المجازر، وإعادة النظر في اتفاقيات السلام، والتطبيع، التي وقّعتها بعض الدول العربية مع دولة الاحتلال، كرد فعل عاجل على انتهاكاته المتكررة للقوانين، والمعاهدات، والمواثيق الدولية والإنسانية، وهو ما وضح جليًا من خلال استهدافه المدنيين، والأطفال، والنساء، والشيوخ، والصحفيين، وناقلي الحقيقة، والأطقم الطبية، وأطقم الدفاع المدني، والمستشفيات، ودور العبادة من مساجد وكنائس، وكذلك أماكن التراث الحضاري والإنساني.



وشددت النقابات المهنية على رفضها الكامل لكل مشروعات التهجير القسري، والتوطين، التي تروج لها بهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتؤكد حق الشعب الفلسطيني بالمهجر في العودة إلى أرضه المحتلة، ونرفض إقحام سيناء في مخططات تصفية القضية الفلسطينية، ونؤكد أنها ستظل أرضًا مصرية لا يجوز التفريط فيها، كما تؤكد النقابات المهنية قراراتها السابقة بحظر كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.



وتدين النقابات المهنية سياسات التجويع، والعقاب الجماعي، التي ترتكبها سلطات الاحتلال بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى كامل سكان القطاع، الذين يتعرضون لحصار مُطبق يشمل قطع المياه والكهرباء، وإمدادات الوقود، ومنع وصول السلع الغذائية، والمستلزمات الطبية إلى المشافي.



وقرر ممثلو النقابات المهنية خلال اجتماعهم بنقابة الصحفيين، الذي عقد اليوم، اتخاذ عدد من الإجراءات العملية لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة وهي الآتي:-



- تشكيل لجنة تنسيق دائمة للمتابعة تضم في عضويتها ممثلين عن كل النقابات المهنية المصرية، والتنسيق مع النقابات المهنية في الدول العربية؛ لدعم الشعب الفلسطيني.



- تشكيل لجنة مشتركة من نقابتي الإعلاميين، والصحفيين لرصد الانتهاكات الإعلامية في منصات الإعلام الدولية، والغربية تحديدًا، والرد عليها، ومخاطبة المنظمات الصحفية الدولية لوقف الجرائم بحق الصحفيين والإعلاميين، ومحاكمة مرتكبيها.



- الاتفاق على تنظيم وقفات احتجاجية للتعبير عن تضامن الشعب المصري أمام مقار النقابات خلال الأيام المقبلة.



- تشكيل لجنة قانونية من نقابة المحامين لتحريك دعاوي قضائية أمام المحاكم، والمحافل الدولية ضد جرائم العدو الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني.



- إعداد قافلة إغاثة إنسانية "غذائية وطبية" تُرسل إلى معبر رفح، يرافقها وفد من النقابات المهنية، والتوجه إلى رفح وقطاع غزة لتسليمها.



- استمرار نقابة الأطباء في تسجيل الأطباء المتطوعين؛ لعلاج الجرحى الفلسطينيين لتغطية العجز في مستشفيات غزة أو بالمستشفيات المصرية.



- الإعلان عن أرقام الحسابات البنكية؛ للتبرع لصالح الشعب الفلسطيني بكل النقابات المهنية.



- التنسيق مع وزارة الصحة، والهلال الأحمر لإعداد حملة للتبرع بالدم في مقار النقابات المهنية، على أن تنطلق من خلال فاعلية مشتركة بين كل النقابات.



- مشاركة نقابة المهندسين بمتطوعين في إعادة إعمار غزة عقب انتهاء الحرب، وتشكيل لجان لرصد الانتهاكات الصهيونية بحق التراث الحضاري والإنساني.



- مطالبة وزيرة الثقافة والهيئة العامة للكتاب بالانسحاب الفوري من معرض فرانك فورت للكتاب، بسبب مشاركة العضو الصهيوني، ونثمّن انسحاب اتحاد الناشرين العرب، ومعرض الشارقة للكتاب من المعرض.



وختم البيان بـ"المجد لأرواح الشهداء.. وعاشت فلسطين حرة".