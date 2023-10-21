هجوم انتحاري على قاعدة للقوات الصومالية في ضواحي مقديشو

تعرضت قاعدة تابعة للشرطة العسكرية الصومالية في منطقة “آبار المياه” في ضواحي العاصمة مقديشو، صباح اليوم، لهجوم انتحاري، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب موقع "الصومال الجديد" الأخباري .



وأعلنت حركة الشباب المسئولية عن الهجوم الذي قالت إنه أودى بحياة 49 جنديا.



وأظهرت صور التقطت دمارا شاملا لحق بالقاعدة المستهدفة وأضرارا تعرضت لها منازل للمدنيين قريبة من موقع الهجوم.



ولم يصدر عن أجهزة الأمن الحكومية حتى الآن تعليق على الهجوم الذي يأتي في وقت ازدادت فيه الهجمات الانتحارية التي تنفذها حركة الشباب في مقديشو وضواحيها.



وتشن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، هجمات للإطاحة بالحكومة الصومالية منذ العام 2007 من أجل فرض أحكام الشريعة الإسلامية.