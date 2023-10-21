إنهاء الأعمال بخطوط الصرف الصحي بمدينة القرنة غرب الأقصر

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، إنهاء الأعمال بخطوط الصرف الصحي بمدينة القرنة غرب المحافظة، وعودة ضخ المياه للمواطنين قبل الموعد المحدد لها بساعات.

وأوضحت الشركة أن انقطاع الخدمة لأعمال تعديل خطوط الصرف الصحي المتعارضة مع محور شمال الأقصر.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، قد أعلنت عن إنقطاع المياه بمناطق (القرنه الجديدة - القبارى - الرواجح - السيول) اليوم الجمعة 20 أكتوبر من الساعة 3 عصراً إلى الساعة 2 صباحاً.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، بالمواطنين سرعة التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن ١٢٥ فى حالة الطوارئ، كما وفرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب.