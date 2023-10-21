رئيس وزراء باكستان السابق شريف يعود من منفاه اليوم

من المقرر أن يعود رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، الذي شغل المنصب 3 فترات، إلى البلاد، اليوم السبت، وسط آمال مرتفعة بأن يبدد انتهاء منفاه الاضطراب السياسي والاقتصادي الذي تعاني منه باكستان.

وأقلعت رحلة طيران عارض "تشارتر" من دبي، وعلى متنها شريف البالغ من العمر 73 عاما، وأعضاء حزبيين وصحفيين.

وسوف تهبط الطائرة الخاصة في لاهور بعد توقف وجيز في إسلام أباد بعد ظهر اليوم.

وقضى شريف نحو 4 سنوات في منفى اختياري بالعاصمة البريطانية لندن، وتأتي عودته للبلاد قبل الانتخابات العامة المقررة مطلع 2024.

وقال محمد مهدي، وهو مساعد مقرب من شريف، "وصل عشرات الآلاف من الأشخاص إلى لاهور بالفعل لاستقبال شريف".

وأضاف، أن من المتوقع حضور أكثر من مليون شخص حشدا ينظمه حزب رابطة مسلمي باكستان-نواز، ومن المقرر أن يلقي شريف كلمة أمام المؤيدين في المساء.

وأطيح بشريف، وهو أحد أشهر القادة في باكستان المعرضة دائما لانقلابات، من ولايته الثالثة في 2017 وسُجن في العام التالي لمدة 7 سنوات بناء على اتهامات عدة بالفساد.

وخرج شريف من السجن في عام 2019 لتلقي العلاج الطبي بلندن لمدة 6 أسابيع، ولكنه اختار عدم العودة لاستكمال فترة عقوبته المتبقية.

ورغم كونه هاربا من العدالة، أمرت محكمة السلطات الأسبوع الجاري بعدم القبض على شريف لدى عودته اليوم السبت.

يشار إلى أن سلف شريف وخصمه السياسي، عمران خان، سجن بعد عزله من رئاسة الوزراء على خلفية اتهامات مماثلة بالفساد.

وعُزل شريف وخان بعدما لم يعودا مُفضلين لدى الجنرالات النافذين في بلدة يحكمه الجيش منذ عقود.

وقالت مريم ناوا، كريمة شريف، إن والدها الذي أعلن قراره بالعودة لباكستان في سبتمبر الماضي، يتطلع لإسقاط إدانته حتى يتمكن من رئاسة حزبه في الانتخابات الوطنية المتوقع أن تجرى في يناير.