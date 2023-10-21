استهدفت عناصر مسلحة في العراق، السبت، قاعدة "عين الأسد" الأميركية غربي العراق بطائرة بدون طيار (درون).



وأوضح بيان نشرته جماعة تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها استهدفت قاعدة عين الأسد بطائرة (درون) وأصابت أهدافها بشكل مباشر.



ومع احتدام المواجهات بين إسرائيل وحماس، المندلعة منذ نحو أسبوعين وارتفاع كلفتها الإنسانية، يتزايد القلق من اتساع رقعة الصراع لبلدان أخرى مثل لبنان وسوريا والعراق، وبما قد يقود لإشعال المنطقة برمتها.



والخميس، قال مسؤولان أمريكيان لـ"رويترز" إن الجيش الأمريكي أحبط هجوما استهدف قواته في العراق في وقت مبكر من صباح الأربعاء، واعترض طائرتين (درون) قبل أن تصلا لهدفهما.



وأحجم المسؤولان، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، عن الإفصاح عن الجهة التي يشتبه في تنفيذها الهجوم، وفقا لرويترز.



جاء ذلك في وقت رفعت فيه واشنطن مستوى التأهب تحسبا لهجمات من جماعات تدعمها إيران، في ظل تصاعد حاد في التوتر في المنطقة بسبب حرب إسرائيل مع حركة حماس.



وكان البيت الأبيض قال الاثنين الماضي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ناقشا الجهود المبذولة لمنع توسع الصراع في غزة.



وأضاف أن الزعيمين ناقشا أيضا أهمية معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.