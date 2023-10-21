غازي عنتاب يهزم أنطاليا في الدوري التركي

فاز غازي عنتاب على ضيفه أنطاليا سبور 1 /صفر اليوم السبت في المرحلة التاسعة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وفي باقي المباريات فاز قيصري سبور على ضيفه تشايكور ريزا سبور 3 /1 و بينديك سبور على مضيفه قيصري سبور 2 /1.

وعلى ملعب غازي عنتاب ستاديوم، سجل نيكولاس نكولو هدف الفوز لغازي عنتاب في الدقيقة 71.

الفوز رفع رصيد غازي عنتاب إلى تسع نقاط في المركز الخامس عشر بفارق الأهداف عن انطاليا صاحب المركز الثالث عشر.

ورفض لاعبان بالمنتخب الإسرائيلي لكرة القدم المشاركة مع فريقهما أنطاليا سبور أمام مضيفه غازي عنتاب اليوم السبت بالدوري التركي الممتاز، احتجاجا على ما ستشهده المباراة من مراسم إحياء ذكرى الفلسطينيين الذين قتلوا في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

وأعلن المتحدث بأسم نادي أنطاليا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الثنائي الإسرائيلي رمزي سفوري و ساجيف يزكيل، لن يشارك في المباراة أمام غازي عنتاب بسب مراسم إحياء ذكرى الفلسطينيين الذين قتلوا في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يصدر أنطاليا الذي يتولى تدريبه نوري شاهين اللاعب السابق لبوروسيا دورتموند الألماني، بيانا في وقت لاحق اليوم للتعليق على ما حدث.

وقرر الاتحاد التركي لكرة القدم أمس الأول الخميس الوقوف دقيقة صمت خلال مباريات الأسبوع الحالي من الدوري المحلي، حدادا على الضحايا المدنيين الذين قتلوا خلال التصعيد العسكري في قطاع غزة.

كما يرتدي اللاعبون شارات سوداء ويحملون شارات تشير إلى التضامن مع غزة، وذلك في أعقاب إعلان تركيا حالة الحداد في البلاد يوم الأربعاء الماضي.

ونقلت وسائل إعلام من بينها صحيفة "حريت" عن اللاعبين قولهما "أنهما لن يشاركان في المراسم أو يذهبان إلى الملعب".

وأضاف الثنائي الإسرائيلي "الأنباء السيئة القادمة من الديار، تجعل ممارسة كرة القدم مهمة شبه مستحيلة بالنسبة لنا".