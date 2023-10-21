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بدء دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

أحمد علاء
نشر في: السبت 21 أكتوبر 2023 - 10:16 ص | آخر تحديث: السبت 21 أكتوبر 2023 - 10:23 ص

بدأ دخول الشاحنات من معبر رفح المصري، إلى قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية التي بثت لقطات في هذا الصدد.

وقالت القناة، إن الشاحنات محملة بكميات كبيرة من المساعدات للمواطنين في قطاع غزة.

وكانت القناة قد أفادت في وقت سابق، بأن أولويات دخول معبر رفح تتركز على المساعدات الطبية الطارئة.

وأمس الجمعة، عقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مؤتمرا صحفيا أمام بوابة معبر رفح، شدد خلاله على ضرورة إدخال المساعدات للقطاع.

وقال جوتيريش، إنه من الصعب أن يتواجد أحد أمام معبر رفح إلا ويكون القلب محطما، وذلك في إشارة إلى التضامن مع الفلسطينيين والحاجة الماسة لوصول المساعدات إليهم.

وتابع: «لا يوجد (لمواطني غزة) المياه ولا الطعام ولا الدواء ولا الوقود.. وهم تحت النيران ويحتاجون كل شيء للنجاة».


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