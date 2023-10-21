نقيب الأطباء: أكثر من 720 طبيبا سجلوا للتطوع من أجل علاج المصابين الفلسطينيين

كشف الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن أعداد الأطباء المتطوعين للمشاركة في علاج الجرحى والمصابين من أحداث قطاع غزة الأخيرة.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حضرة المواطن»، تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أنه منذ اللحظات الأولى فتح باب التسجيل للأطباء الراغبين في علاج الجرحى الفلسطينيين، حال فتح المعبر ودخول المصابين منهم، منوها أنه تم التنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري والأجهزة الأمنية المسئولة عن أمن محافظة سيناء، ومن ثم تحديد التخصصات التي يحتاجها الجانب الفلسطيني.



وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني طلب دعما طبيا في تخصصات الجراحة العامة، وأوعية دموية، وجراحة مخ وأعصاب وتخدير، ورعاية مركزة، وطب نفسي، مضيفا أنه عدد الأطباء الذين سجلوا من التخصصات المطلوبة أكثر من 720 طبيبا، فيما وصل عدد الأطباء من التخصصات المختلفة إلى المئات بل الآلاف.



ولفت إلى أن جمعية الهلال الأحمر، ستدرب الأطباء المتطوعين لعلاج الجرحة الفلسطينيين على مجموعات، تضم كل مجموعة 40 طبيبا، على أن تبدأ أول مجموعة في التدريب بعد غد الإثنين، موضحًا أن التدريب ليس على الشئون الطبية ولكن على كيفية التصرف والتعامل مع تدفق المصابين بشكل كبير في المناطق الملتهبة ومناطق الصراع.



ووصلت إلى مدينة العريش جوًا عبر مطار العريش الدولي، كميات كبيرة من المساعدات المقدمة من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية لصالح أبناء قطاع غزة.



ويستلم الهلال الأحمر المصري تلك المساعدات ويتولى نقلها في شاحنات وتخزينها في مخازن مؤمنة في مدينة العريش؛ تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة، حال فتح معبر رفح البري.