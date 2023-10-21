ولي العهد السعودي ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان فرص تطوير العلاقات بين البلدين

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عقد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم السبت، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، ركزت على فرص تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن "ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان استقبل في قصر اليمامة بالرياض رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم وأقيمت مراسم استقبال رسمية لدولته".

وأضافت أن الطرفين السعودي والماليزي "عقدا جلسة مباحثات رسمية، حيث جرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها".

وبلغ التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وماليزيا العام الماضي، 9 مليارات دولار.