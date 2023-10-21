ملكات جمال البحر المتوسط يشاركن في مهرجان التمور الدولي السابع للترويج للسياحة بسيوة

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شاركت ملكات جمال مسابقة البحر الأبيض المتوسط التابعة لوزارة السياحة، في فعاليات الدورة السابعة لمهرجان التمور الدولي السابع في سيوة؛ بهدف الترويج للمعالم والأنشطة السياحية بالواحة.

وقالت الدكتورة سميرة صلاح رئيس مهرجان ملكات البحر المتوسط، إن المسابقة شاركت بملكة جمال المرهقات جانا محمد، 17 عاما، وهبة أحمد، 27 عاما ملكة جمال الشبات، خلال فعاليات المهرجان؛ للترويج للمعالم والأنشطة السياحية المختلفة سواء أماكن تاريخية أو سياحة بيئية أو سياحة علاجية إستشفاءية.

وكانت الدورة السابعة لمهرجان التمور الدولي، شهدت مشاركة كبيرة للمرأة، سواء من خلال التسويق للتمور أو من خلال المعرض المقام للمشاركين في فعاليات المهرجان أو للتسويق للسياحة لواحة سيوة.

وشاركت المرأة في المعرض للشركات والدول المشاركة في المهرجان، منهم سيدات أعمال يمثلون شركات وهيئات عاملة في مجال زراعة وصناعة وتسويق التمور من دول السعودية والإمارات والسودان ومصر.