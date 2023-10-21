رئيس المجلس الأوروبي: سنواصل جهود تقديم المساعدة إلى الفئات الأكثر ضعفا في غزة

رحب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم، بمبادرة القاهرة بعقد قمة السلام حول القضية الفلسطينية، فيما توجه بالشكر إلى القاهرة لدعوة الاتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء الأخرى في التكتل لحضور القمة.

وشدد ميشيل على ضرورة بذل كل جهد ممكن للتحرك نحو حل دائم، حل يجب أن يرتكز على حل الدولتين. وأضاف: علينا أيضا أن ندعم تعزيز السلطة الفلسطينية، التي تمثل التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد ميشيل على أهمية حماية المدنيين و البنية التحتية المدنية، كما أكد على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس بما يتماشى مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

واعتبر أن الحصار الكامل على غزة ينتهك القانون الدولي، مشيداً بجهود الأمم المتحدة مع السلطات المصرية، لإحراز تقدم في هذا الشأن، مع وصول الدفعات الأولى من الشاحنات إلى غزة.

وقال ميشيل إن الاتحاد الأوروبي يعتزم مواصلة الجهود لتقديم المساعدة إلى الفئات الأكثر ضعفاً، مضيفاً: سنضاعف المساعدات الإنسانية ثلاث مرات. وشدد على ضرورة العمل معًا لمنع التصعيد الإقليمي، واحتواء الصراع ووضع حد لدوامة العنف.