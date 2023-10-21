منشور إسرائيلي يحذر الغزاويين: وجودكم شمالي القطاع يعني أنكم شركاء بتنظيم إرهابي

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تداول نشطاء وصحفيون فلسطينيون من قطاع غزة لصورة منشور تم توزيعه من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في شمال قطاع غزة.

وجاء في المنشور: «وجودكم شمالي وادي غزة يعرّض حياتكم للخطر.. كل من اختار ألا يُخلي من شمال القطاع إلى الجنوب من وادي غزة، من الممكن أن يتم تحديده على أنه شريك بتنظيم إرهابي».

https://www.youtube.com/watch?v=xA1QS867e8U

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أكد رفضه الكامل لتهجير السكان من غزة، محذرًا من التعرض لـ«نكبة ثانية».

وشدد على «ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني بشكل فوري وحمايتهم، والرفض الكامل لتهجير المدنيين من قطاع غزة، لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية لشعب فلسطين».

بدوره قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس الجمعة، إن إسرائيل ترتكب «إبادة جماعية» في قطاع غزة.