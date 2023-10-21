 متحف طنطا يتسلم كتالوجا عاما مكتوبا بطريقة برايل - بوابة الشروق
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متحف طنطا يتسلم كتالوجا عاما مكتوبا بطريقة برايل

إسلام عبد المعبود:
نشر في: السبت 21 أكتوبر 2023 - 12:11 ص | آخر تحديث: السبت 21 أكتوبر 2023 - 12:11 ص

تسلم متحف طنطا، كتالوجا عاما للمتحف مكتوب بطريقة برايل، وذلك في إطار خطة قطاع المتاحف التابع لوزارة السياحة والآثار، متمثلا في الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة.

يتناول الكتالوج بالشرح تاريخ المتحف وفكرة إنشائه ووصف للقطع الأثرية به، بما يتيح لأصحاب الهمم من المكفوفين زيارة كاملة للمتحف وقاعاته والاستمتاع بالشرح الوافي لجميع المعروضات من خلال هذا الكتالوج الذي تم إعداده بالتعاون بين متحف طنطا الذي وفر جميع المعلومات والداتا الأثرية والتاريخية والإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف التي قامت بالنسخ والإخراج والطباعة في أجمل صورة ممكنة.

وتمت دعوة عدد من المكفوفين وضعاف البصر من أصدقاء المتحف لمطالعة الكتالوج، والذين قرأوا فيه بطلاقة كبيرة وأعربوا عن سعادتهم البالغة به وبما قدمه من معلومات وتيسير وإتاحة لزيارة المتحف.

والجدير بالذكر أن متحف طنطا متاح للزيارة لجميع أصحاب الهمم حيث تتوافر لوحات إرشادية بلغة الإشارة، مصاعد، لوحات إرشادية بلغة برايل، دورات مياه لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.


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