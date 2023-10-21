ريال مدريد يعود من إشبيلية بنقطة ثمينة ويواصل تصدره لليجا

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تعادل ريال مدريد مع مضيفه إشبيلية 1 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم إشبيلية بهدف سجله ديفيد ألابا بالخطأ في مرمى الريال في الدقيقة 74، لكن داني كارفخال نجح في تسجيل هدف التعادل للفريق الملكي في الدقيقة 78.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 25 نقطة في المركز الأول، بفارق ثلاث نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني، والذي سيلعب غد مع ضيفه ألميريا ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ويبتعد ريال مدريد عن برشلونة أربع نقاط، علما أن الأخير سيواجه أتلتيك بلباو غدا الأحد.

على الجانب الأخر، رفع إشبيلية رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث عشر.