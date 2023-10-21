يتنقل آلاف الفلسطينيين بين مكان وآخر بحثاً عن مكان آمن بعيداً عن صواريخ الاحتلال الإسرائيلي، ولكن كل الأماكن غير آمنة في غزة، حيث تقصف المستشفيات والمدارس والأحياء، بعد ليلة دامية نتيجة لقصف مستشفى الأهلي المعمداني، لم تمر أيام وحتى قُصفت مدرسة أحمد عبد العزيز في مدينة خان يونس الجنوبية.



وأدى الانفجار إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، وفقًا لمسئولي الصحة المحليين، وملأ بكاء الأطفال والسكان المذعورين الممرات على حد وصف مراسلي "NBC News".



وجرى رفع المدنيين الواحد تلو الآخر على نقالات ووضعهم في سيارات الإسعاف، أولئك الذين لم يصابوا قدموا إسعافات أولية مرتجلة للمصابين، قطعة قماش ممزقة مبللة بالدم، وكانت قطعة من الخشب بمثابة جبيرة لساق رجل آخر أثناء نقله إلى المستشفى على مرتبة.



المدرسة هي من بين 183 مدرسة تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، أو "الأونروا"، الوكالة المكلفة بدعم التنمية الفلسطينية منذ عام 1949.



وجاء التفجير بعد يوم واحد من إدانة مكتب الأمين العام للأمم المتحدة للهجوم على مدرسة أخرى تابعة للأونروا في مخيم المغازي للاجئين، والذي أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، وكان حوالي 4000 شخص يحتمون بمدرسة المغازي وقت القصف، وفقا لتقرير الوضع الذي أصدرته الأونروا يوم الثلاثاء، وبعد ساعات، أدى انفجار في المستشفى الأهلي في مدينة غزة إلى مقتل المئات، مما أثار غضبا دوليا.



وفي فوضى مدرسة أحمد عبد العزيز، قال رجل يرتدي قميصاً أبيض: "هربنا من الحرب، تشرّدنا، لقد فوجئنا بهجوم صاروخي"، وذكر مراسل "إن بي سي نيوز" في تقريره أنه قبل أن يتمكن من معرفة اسمه انزعج الرجل من صاروخ وركض للاحتماء.



وقال أحد عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة في مكان الحادث قبل أن يهرع مغادرا: "لقد كانت مجزرة".



وتدفقت سيارات الإسعاف على مستشفى ناصر، حيث نقلت الضحايا، بما في ذلك الأطفال والمراهقين المصابين، بعضهم يبكون، والبعض الآخر صامت من الصدمة.



إن عدم الهروب من الخطر في الجنوب هو ما عائلة أحد الفلسطينيين إلى العودة إلى الشمال، على الرغم من خطر الغزو البري الذي يلوح في الأفق، وقال سامي ملفوح، 42 عاماً، الذي يعيش في سان خوسيه بعد انتقاله إلى الولايات المتحدة قبل 20 عاماً، إن عائلته تعيش بشكل كامل تقريباً في مدينة غزة، وبعد أن أسقط جيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات من السماء تحذر نحو 1.1 مليون شخص يعيشون في الشمال من الانتقال إلى الجنوب، تم إجلاء عائلته إلى منزل أحد أقاربهم في رفح، ولكن مع استمرار القصف عادت الأسرة مرة أخرى إلى غزة.



وقال الملفوح إن والدته، قالت له: "إذا كنا سنموت، فلنموت براحة في منزلنا"، بينما نجت عائلته المباشرة حتى الآن من القصف، قُتل ابن عمه وزوجته وطفليه في إحدى المناطق الآمنة التي دعا نتنياهو الناس في غزة للانتقال إليها مرارا وتكرارا.



وقال عامل الإغاثة علاء الدين أبو سكر، 30 عاماً، الذي يعيش مع عائلته بالقرب من معبر رفح على الحدود الجنوبية مع مصر، إنه لا جدوى من التحرك شمالاً، "ليس لدينا أي مكان نشعر أنه آمن لمواطني قطاع غزة، لا نشعر بالأمان".



وتحدثت نورا دياب، 20 عاماً، أنها فرت من منزلها في مدينة غزة وبعد وصولها إلى خان يونس، تعرضت مدرسة الأونروا للقصف، "كل الأماكن محفوفة بالمخاطر"، وقالت عن الوضع في جنوب غزة: "الأمر خطير، ليس هناك بوصة واحدة آمنة هنا".