حركة إسرائيلية: ديوان نتنياهو أحرق وثائق عقب هجوم 7 أكتوبر لتقليص مسئوليته عن الإخفاق

كشفت ما تُعرف بالحركة الديمقراطية بإسرائيل، أن ديوان رئيس مجلس الوزراء بنيامين نتنياهو، أحرق وثائق عقب هجوم 7 أكتوبر (عملية طوفان الأقصى) لتقليص مسئوليته عن الإخفاق.

وقالت الحركة، إنها طلبت من المستشارة القضائية التحقيق بإحراق ديوان نتنياهو وثائق بعد هجوم 7 أكتوبر، وذلك في نبأ عاجل أوردته قناة الجزيرة.

وتتزايد الأصوات الغاضبة من نتنياهو، الذي يتم تحميله بشكل كبير مسئولية الخسائر المدوية التي تكبدتها إسرائيل خلال عملية طوفان الأقصى التي أطلقت في السابع من أكتوبر الجاري.

وفيما يُرجح محللون، أن نتنياهو سيدفع الثمن في أعقاب الحرب الراهنة وسيُدفَع نحو تقديم استقالته، يرى الكثيرون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يطيل أمد العدوان على غزة لتفادي هذه الخطوة.