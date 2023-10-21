روسيا: دبلوماسيتنا تبذل جهودا مكثفة لخفض التصعيد في غزة

شارك المبعوث الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، اليوم، في قمة القاهرة للسلام، والتي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناقشة مستقبل القضية الفلسطينية و عملية السلام.

وأشاد المبعوث الروسي بمبادرة الرئيس السيسي في عقد قمة السلام بالقاهرة، موضحاً أن روسيا استجابت للأزمة على الفور وأرسلت المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة.

وشدد بوجدانوف على أن الدبلوماسية الروسية تبذل جهود مكثفة في سبيل خفض التصعيد، حيث أجرى رئيس روسيا فلاديمير بوتين مباحثات هاتفية مع قادة البلدان العربية وإيران وإسرائيل، كما بعث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف رسائل عاجلة إلى نظرائه في المنطقة.

وتابع بوجدانوف: نقلنا إشارة واضحة إلى جميع الأطراف المعنية بضرورة وقف إطلاق النار العاجل وضمان الممرات الإنسانية من أجل تقديم المساعدة العاجلة إلى جميع المحتاجين.

وأشار إلى طرح روسيا مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مع طلب تنفيذ الإجراءات العاجلة التي من شأنها وقف العنف وإطلاق سراح الرهائن الفوري وتفادي كارثة إنسانية في قطاع غزة وإتساع نطاق النزاع الى مستوى المنطقة.

ومضى قائلاً: للأسف بسبب الموقف المعارض للولايات المتحدة لم يستطع مجلس الأمن أن يمارس واجبه الأساسي وهو ضمان السلم والأمن الدوليين.

وشدد على ضرورة البدء في الإتفاق على إستراتيجية الخطوات المشتركة من أجل التسوية السياسية للنزاع والتي كانت تتابعها سابقًا الرباعية المكونة من روسيا والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وقال إن موقف روسيا كان و لا يزال ثابتًا ويقتضي ضرورة تهيئة العملية التفاوضية المستدامة بناءً على الأسس التي وافقت عليها الأمم المتحدة والتي ستمهّد نتائجها طريقًا إلى إنشاء الدولة الفلسطينية ذات السيادة على أساس حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.