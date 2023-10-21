أصدرت وزارة العمل، اليوم السبت، إنفوجرافا بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، والذي شهد توقيع وزير العمل حسن شحاتة ونظيره السعودي اتفاقية تشغيل برنامج الفحص المهني بين البلدين لتطوير العلاقات في مجال العمل، وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في سوق المملكة.

وترأسا الوزير ومدير العمل الدولية، الاجتماع الثلاثي لقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات؛ لتأكيد التزام مصر بمعايير العمل الدولية والتوازن وتعزيز العلاقات بين طرفي الإنتاج، والإشارة إلى أن الاجتماع يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتفعيل الحوار الاجتماعي.

والتقى شحاتة، مع وزير التنمية المحلية لاستعراض عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين على أرض المحافظات، من بينها مجالات: التدريب المهني وربطها بسوق العمل، وبصفة خاصة فى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأجرى لقاءً مع القنصل العام المصري الجديد في جدة، والذي سوف يتولى مَهام عمله قريبا.

وأصدرت الوزارة، تقريرا توعويا حول: ماذا تعرف عن برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا؟.. وعن: كيف نجحت وزارة العمل في تقديم خدماتها للمواطنين في الداخل والخارج بشكل لائق وكريم؟.

وأكد الوزير، على 10 تكليفات وقرارات رئاسية نقلت ملف العمل إلى مِثالِ يُحتذى به عربيا ودوليا، وخففت من حدة تحديات "سوق العمل"، إضافة إلى توزيع نشرة التوظيف التي أعلنت هذا الأسبوع عن توفير 6361 فرصة عمل في 45 شركة خاصة داخل 12 محافظة، منها لذوي همم والتي من خلالها يجدد الوزير شحاتة توجيهه إلى المديريات بالمتابعة حتى استلام فرص العمل.

وأشار إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور، واستمرار تكليفات مديريات العمل بالمحافظات في تنفيذ خطة تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتفتيش على المنشآت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل.

https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/pfbid02YBm1JCNcTPRK3XWwV2sy6eADDfGYnVHDqxyKPM6wCTh2tXYL48NgD4p9j3PtbBRxl