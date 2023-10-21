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المفتي: الدعاء لولي الأمر ودعم قرارات الدولة يُبنَى على علم وخبرة ودراسة

أحمد علاء
نشر في: السبت 21 أكتوبر 2023 - 7:35 ص | آخر تحديث: السبت 21 أكتوبر 2023 - 7:35 ص

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنّ الدعاء لولي الأمر ودعم ما تتخذه الدولة من قرارات أمر يُبنَى على علم وخبرة ودراسة وتقدير موقف.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «نظرة» الذي يُقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة «صدى البلد»، وعُرضت مساء الجمعة، أنّ هذا الدعم ينطلق من فكرة السياسة الشرعية أو الأوامر السلطانية (أمر دولة).

وشدد على ضرورة اضطلاع علماء الأمة من المؤسسات المختلفة، بالعمل على نشر المنهج الوسطي الذي يمثل عنوان الإسلام.

وتابع: «نحن لا نحيد إلى التشدد ولا التفريط وتمييع الأحكام، هذا ليس شأننا، لكننا نسير في المنطقة الوسطى».

ونوه بأن إتباع هذا المسار الوسطي يُيسّر على المواطنين، وهو أمر لا يعتبر عيبا في الفقيه، لكنه عين الفقه وعين الاجتهاد.


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