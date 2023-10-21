تسجيل أول حالة وفاة جراء عاصفة كبيرة ضربت شمالي أوروبا

لقي شخص حتفه إثر سقوط شجرة على سيارة بسبب عاصفة ضربت ولاية شليسفيج هولشتاين في أقصى شمال ألمانيا، وهي أول حالة وفاة بسبب أول عاصفة قوية في فصل الخريف.

وقع الحادث عصر الجمعة على جزيرة «فيهمارن» في بحر البلطيق، وفقا لمتحدث باسم الشرطة.

ولم يتم بعد توضيح التفاصيل الخاصة بهوية الضحية.

وضربت عاصفة عنيفة ولاية شليسفيج هولشتاين يوم الجمعة، حيث تسببت في سقوط فروع الأشجار واندفاع المياه إلى السواحل، مما تسبب في غرق الشواطئ والسواحل.

كما تسببت العاصفة في تعطل حركة القطارات والسيارات في العديد من المناطق، فيما غرقت الشوارع بالقرب من الشاطئ، في المدن الساحلية فلنسبورج وكيل ولوبيك وفيسمار بالإضافة إلى نقاط واقعة بينها.

وتم تعليق خدمات العبارات في أجزاء من ألمانيا والدنمارك، بسبب العاصفة. وتم إلغاء حوالي 10% من الرحلات الجوية، بالفعل في مطار كوبنهاجن، صباح الجمعة.

وقالت آن فيزه، الخبيرة في هيئة الأرصاد الجوية الألمانية: «من المحتمل هبوب رياح قوية جراء العاصفة، على طول ساحل بحر البلطيق والجزر، حتى حوالي الساعة الثانية من صباح (السبت)».

كما وصلت عاصفة في بحر البلطيق إلى الساحل الجنوبي والشرقي الدنماركي ، مما تسبب في عمليات إجلاء وانقطاع التيار الكهربائي يوم الجمعة.

وحثت الشرطة الدنماركية، السكان والسياح،على مغادرة المنطقة المحيطة بشاطئ ساندرزفيج.

وفي جزيرة مون جنوب شرقي الدنمارك، طلب من سكان منتجع صيفي مغادرة منازلهم بحلول مساء الجمعة. وأعلنت البلدية المسئولة في منشور على موقعها الإلكتروني عن حدوث فيضانات متوقعة في المنطقة.

وانقطعت الكهرباء عن نحو 200 منزل دنماركي بعد ظهر الجمعة، ووفقا للتقرير الذي نشرته قناة «تي في 2»، قالت شركة الكهرباء «إن 1»، إن جميع المنازل الصيفية في أبينرا، التي لا تبعد كثيرا عن الحدود الألمانية الدنماركية، قد تأثرت.

وفرضت قيود مشددة على حركة الطيران والعبارات الدنماركية يوم الجمعة، وفي فترة ما بعد الظهر، أعلن مطار كوبنهاجن على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أنه تم إلغاء 88 رحلة حتى الآن بسبب الرياح القوية.