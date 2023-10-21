مقتل 18 شخصا جراء حادث سير في وسط تنزانيا

لقي ما لا يقل عن 18 شخصا حتفهم وأصيب كثيرون بعد حادث سير خطير في وسط تنزانيا اليوم السبت، حسبما ذكر مسؤولون.

وقال ريتشارد أبواو ، قائد الشرطة الإقليمية، لمحطة التلفزيون المحلية "عزام تي في": "لم نحدد عدد المصابين حيث تم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة لتلقي العلاج ، لكنهم كثيرون".

ووقع الحادث في منطقة تابورا بالغرب الأوسط للبلاد ، عندما اصطدمت عربى صهريج لنقل الوقود بحافلة ركاب في طريقها إلى مدينة دار السلام.

ووفقا لأبواو ، تشير التحقيقات الأولية إلى أن الحادث نجم عن فشل سائق الشاحنة في مراعاة قواعد الطريق عند تجاوز مركبة أخرى بسرعة عالية.

وتشكل الإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق خطرا على الصحة العامة في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي كثيرا ما تعاني من ضعف البنية الأساسية ومرافق الرعاية الصحية.

وكشف تقرير لمنظمة الصحة العالمية لعام 2018 أن دولة تنزانيا الواقعة في شرق إفريقيا لديها واحدة من أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم.

ومع ذلك، فإن هذا هو أول حادث طريق كبير يتم تسجيله في المنطقة هذا العام، بحسب أبواو.