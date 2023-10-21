وزير الداخلية الهندي: 188 شرطيا فقدوا أرواحهم أثناء الخدمة خلال السنة الماضية

قال وزير الداخلية الهندي أميت شاه، اليوم السبت، أن 188 فردا فقدوا أرواحهم أثناء الخدمة خلال الحفاظ على القانون والنظام في السنة الماضية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا".

وشدد على أن البلاد لن تنسى تضحية أسر الشهداء أبدا.

وذكر أميت بعد تأبين أفراد الشرطة في يوم إحياء ذكرى أفراد الشرطة في النصب التذكاري للشرطة الوطنية: "في السنة الماضية، من الأول من سبتمبر 2022 وحتى 31 أغسطس 2023، ضحى 188 شرطيا بأرواحهم في سبيل الوطن أثناء أداء خدمتهم لضمان الأمن والحفاظ على القانون والنظام في البلاد".

وأضاف وزير الداخلية أن من بين جميع الأفراد الذين يخدمون البلاد، فإن رجال الشرطة لديهم أصعب مهمة، وسواء كانوا في النهار أو الليل، في الشتاء أو الصيف، خلال المهرجانات أو في يوم عادى، لا يحظى رجال الشرطة بالفرصة للاحتفال بالأعياد والمهرجانات مع أسرهم.