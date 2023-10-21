الرعاية الصحية بالأقصر تشارك في تدريب صقر 125 لمجابهة الأزمات والكوارث

شارك فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر في فعاليات التدريب العملي المشترك للمناورة صقر 125 لمجابهة الأزمات والكوارث بين محافظة الأقصر والجهات المعنية؛ وذلك للمشاركة في مجابهة الأزمات والكوارث من خلال غرف الطوارئ والأزمات المركزية والفرعية لها والتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ الأزمات المركزية الفرعية لها.



وتأتي هذه المناورة من خلال محاكاة مصغرة وصورة تقليدية لإدارة الأزمات التي قد تحدث سواء كوارث طبيعية مثل السيول والزلازل أو كوارث نتيجة حروب أو صراعات أو مشاكل قد تحدث في المنطقة.

وتأتي هذه المحاكاة للتعرف على كيفية التعامل مع تلك الأزمات والكوارث بشكل لحظي وسريع بالتعاون بين جميع الجهات المعنية.

وشارك فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر من خلال عده خطوات أولها محاكاة بين فريق غرف الطوارئ في الغرفة المركزية لخدمات الطوارئ بديوان عام المحافظة؛ للتنسيق مع غرفة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الموجودة في فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر والذي يقوم بدوره بالتنسيق مع جميع الغرف الفرعية للشبكات الوطنيه للطوارئ والسلامة العامة الممتدة داخل جميع مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية.

طما شارك الفرع في التدريب عن طريق محاكاة إنشاء مستشفى ميداني عاجل مجهز بجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية للعمل كوحدة رعاية عاجلة إضافة إلى وحدة رعاية أولية وصيدلية ملحق بها داخل معسكر الإيواء.