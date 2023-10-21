الوكالة البريطانية للبيئة: فيضانات الأنهار الكبرى قد تستمر حتى الثلاثاء

حذرت وكالة المملكة المتحدة للبيئة، من أن فيضانات الأنهار الكبرى قد تستمر حتى الثلاثاء المقبل، وسط اضطراب وتعطل فى مظاهر الحياة على نطاق واسع سببته عاصفة "بابيت" التي تمثل "خطرا على الأرواح" في بعض المناطق.

ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم منذ ضربت العاصفة المملكة المتحدة يوم الأربعاء الماضي، فيما تتواصل عمليات البحث في أبردينشاير بعد تقرير عن رجل علق في سيارة في الفيضان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم السبت.

وسبب الفيضان فوضى في السفر في شبكات السكك الحديدية في شتى أنحاء بريطانيا فيما نصحت شركات تشغيل القطارات العملاء بعدم السفر اليوم.

وذكرت وكالة البيئة أنه تم إطلاق ثلاثة تحذيرات شديدة من الفيضانات حول نهر ديروينت في ديربيشاير، مما يعنى أن المياه مرتفعة المنسوب والسريعة تمثل خطرا شديدا حيث يمكن أن تتسبب فى وفيات أو إصابات جسيمة، فضلا عن اضطراب وتعطل مظاهر الحياة في المجتمعات المحلية.