CIB يحتفل بمرور 4 سنوات على توقيع المبادئ المصرفية المسئولة ونشر التقرير الثالث للبنك

احتفل البنك التجارى الدولى ــ مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص فى مصر، بمرور أربع سنوات على كونه أحد البنوك المؤسسة لمبادئ الخدمات المصرفية المسئولة (PRB)، ومن ثم عضويته فى المجلس الاستشارى ممثلا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

على مر الأعوام، شهدت هذه المبادئ دعما واسع النطاق من المستثمرين والعملاء والعاملين فى جميع أنحاء المجتمع المالى معتبرين أنه المعيار الذهبى لأسس التمويل المستدام. ومن خلال ستة مبادئ مميزة، تسعى هذه المبادرة إلى دعم المؤسسات المالية بالإرشادات اللازمة لدمج ممارسات الاستدامة مع الحد من التأثير البيئى والمجتمعى. ومنذ ذلك الحين، أصدر CIB تقاريره بما يتماشى مع آليات هذه المبادئ لمدة ثلاث سنوات متتالية، حيث يغطى أحدث إصدار له عام 2022.

وتمكن CIB من خلال هذه التقارير من تحديد كل من المناخ والشمول المالى باعتبارهما أكثر الأمور إلحاحا طبقا لتكوين محفظته الائتمانية وتوجهه الوطنى والبعد العالمى. وبناء على ذلك، بدأت قطاعات الأعمال والإدارات والوظائف ذات الصلة داخل البنك بالفعل فى العمل معا لمعالجة تلك الآثار وتمكنت من وضع أهداف نحو تحقيق النمو المستدام فى تلك المجالات.

وقال حسين أباظة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك منذ أن أصبح البنك أحد الموقعين المؤسسين لمبادئ الخدمات المصرفية المسئولة فى عام 2019، قدمت هذه المبادرة إرشادات للبنك التجارى الدولى من أجل تسريع تحول نظامنا، وتعزيز ممارسات إعداد التقارير لدينا وتحديد مجالات تأثيرنا على البيئة والمجتمع.

كما أكدت د. داليا عبدالقادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالـCIB على الدور الرئيسى للمبادرة فى دفع عجلة النمو المستدام للمؤسسات المالية. وقالت: «أكثر من أى وقت مضى، هناك حاجة ملحة للبنوك بالمنطقة للعمل معا نحو هدف موحد، للحد من تأثيرها على البيئة والمجتمع مع الحفاظ على نمو أرباحها»، وأضافت عبدالقادر «أن هذه المبادئ قامت بدعم البنك فى تطوير مساره نحو نموذج أعمال أكثر صلابة فى مواجهة تغير المناخ، والإبلاغ بشفافية عن التقدم الذى أحرزناه فى هذا المجال».

وسوف يستمر البنك فى مواءمة أهدافه التشغيلية مع الهدف الأساسى للمبادئ المصرفية المسئولة وهو النمو، مع تأمين الاحتياجات البيئية والاجتماعية للأجيال القادمة.