 مقتل ضابط احتياط إسرائيلي على الحدود مع لبنان - بوابة الشروق
السبت 21 أكتوبر 2023 9:21 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

مقتل ضابط احتياط إسرائيلي على الحدود مع لبنان

وكالات
نشر في: السبت 21 أكتوبر 2023 - 9:15 ص | آخر تحديث: السبت 21 أكتوبر 2023 - 9:15 ص
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط من قوات الاحتياط خلال تبادل لإطلاق النار أمس الجمعة، مع مقاتلين من حزب الله على الحدود مع لبنان.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن الجيش سمح صباح اليوم السبت بنشر خبر مقتل الضابط، ويدعى عمر بيلو.

وأضافت أن 3 جنود آخرين أصيبوا خلال الاشتباك، اثنين منهما بجروح متوسطة، والثالث بجروح طفيفة.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد ذكرت أن حزب الله استهدف قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة برنيت، معلنا تحقيق إصابات أكيدة فيها بين قتيل وجريح.

يذكر أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة الذي اندلع في السابع من أكتوبر الحالي، تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل، إطلاق نار متبادل بين جيش الاحتلال وحزب الله.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك