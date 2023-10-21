مقتل ضابط احتياط إسرائيلي على الحدود مع لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط من قوات الاحتياط خلال تبادل لإطلاق النار أمس الجمعة، مع مقاتلين من حزب الله على الحدود مع لبنان.



وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن الجيش سمح صباح اليوم السبت بنشر خبر مقتل الضابط، ويدعى عمر بيلو.



وأضافت أن 3 جنود آخرين أصيبوا خلال الاشتباك، اثنين منهما بجروح متوسطة، والثالث بجروح طفيفة.



وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد ذكرت أن حزب الله استهدف قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة برنيت، معلنا تحقيق إصابات أكيدة فيها بين قتيل وجريح.



يذكر أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة الذي اندلع في السابع من أكتوبر الحالي، تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل، إطلاق نار متبادل بين جيش الاحتلال وحزب الله.