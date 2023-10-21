رونالدو يحسم موقفه من اعتزال كرة القدم

تحدث المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، عن مستقبله في الملاعب، حيث يرتبط بعقد مع العالمي حتى صيف 2025.

وقاد رونالدو فريقه النصر للفوز على ضمك بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن منافسات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وقال رونالدو في تصريحات عبر شاشة «SSC»: «العمل الشاق جعلني دائما في القمة، وصلت إلى الـ 38 من عمري ولكنني قادر على اللعب إلى أبعد من ذلك».

وأضاف: «أنا سعيد جدا هنا في السعودية ومع النصر، لذلك سأكون متواجدًا مع الفريق هذا الموسم والموسم القادم أيضًا».

وأتم: «لن أتوقف عن اللعب إلا إذا لو جدت جسدي لن يستطيع المواصلة في الملاعب».