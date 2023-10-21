محافظ الأقصر يتفقد تدريب صقر لمجابهة الأزمات والكوارث

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تفقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والمستشار العسكري، والدكتور أحمد البرعي، رئيس هيئة الرعاية الصحية بالأقصر والمديرين التنفيذيين بالمحافظة، معسكر تدريب صقر لمجابهة الأزمات والكوارث.

ويعد المعسكر محاكاة لموقف حقيقي يتم من خلاله مشاركة جميع الأجهزة التنفيذية من مديرية الصحة والإسعاف وهيئة الرعاية الصحية والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والطب البيطري والطرق والكباري والكهرباء وشركة المياه.

ويتكون المعسكر من قطاعين منهم قطاع الإيواء المكون من 4 قطاعات لإيواء 200 شخص من خلال 64 خيمة والقطاع الإداري والذى يضم جزءين جزء منهم داخل حرم المخيم وجزء منفصل للمطبخ والفرن المتحرك والمطعم ومكاتب البريد والمطافي والتموين.

ويتضمن المعسكر خيمة لتسجيل الحالات ثم خيمه لفرز الحالات فضلا عن باقي الخيم الخاصة بالإيواء.