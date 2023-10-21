مدير آثار أسوان: إنهاء استعدادات وتجهيزات استقبال ظاهرة تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير آثار أسوان، إنه تم إلغاء مظاهر الاحتفالات المصاحبة لظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل، وذلك تضامنا مع غزة.

وأوضح من مظاهرة الاحتفالات التي تم إلغاءها فقرة فرق الفنون الشعبية، وسوف تقتصر الاحتفالات على مشاهدة الظاهرة فقط.

وأضاف سعيد، لقد أنهت آثار أسوان كل الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبدي أبو سمبل، حيث إن كان هناك استعدادات كبرى لهذا الحدث الفريد، والتي من أبرزها زيادة عدد البوابات الإلكترونية وتعد مهمة جدًا لحل مشكلة التزاحم والتكدس السياحي.

وأوضح أن الاستعدادات تضمنت تطوير منظومة الإضاءة بالكامل وكاميرات المراقبة وشفاطات الهواء الموجودة، كما أنه تمت أعمال النظافة الميكانيكية والميدانية بواسطة فريق عمل الترميم، بالإضافة إلى أنه تمت زيادة الرقعة الخضراء اللاند سكيب، والتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية.

ولفت عبد المنعم، إلى أن موعد ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني تتزامن مع وقت شروق الشمس تقريبا في تمام الساعة الـ6 و52 دقيقة