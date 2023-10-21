تشيفاس يفوز على بويبلا ويصعد إلى المركز الرابع في الدوري المكسيكي

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صعد فريق تشيفاس إلى المركز الرابع في الدوري المكسيكي لكرة القدم، بعدما تغلب على بويبلا 2 / صفر مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينتش) في المرحلة الثانية عشر من المسابقة.

وفي مباراتين أخريين بالمرحلة نفسها، تغلب مازاتلان على أطلس 3 / 1 وباتشوكا على خواريز 1 /صفر.

وحسم تشيفاس مباراته أمام بويبلا بهدفين نظيفين سجلهما روبرتو ألفارادو ورونالدو سيسنيروس في الدقيقتين 25 و72، وجاء هدف ألفارادو من ضربة جزاء.

وارتفع رصيد تشيفاس إلى 21 نقطة في المركز الرابع ،بينما تجمد رصيد بويبلا عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.

وحسم باتشوكا مباراته أمام خواريز بهدف وحيد سجله المهاجم المغربي أسامة إدريسي في الدقيقة 68 .

وارتفع رصيد باتشوكا إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق الأهداف خلف خواريز صاحب المركز التاسع.

وتغلب مازاتلان على أطلس 3 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن ،ويتجمد رصيد أطلس عند 15 نقطة في المركز العاشر.

وسجل الأهداف الثلاثة لمازاتلان، أكي لوبا (هدفان) وخوسيه مادوينا في الدقائق 12 و33 و90 ،بينما سجل خوان زاباتا الهدف الوحيد لفريق أطلس في الدقيقة 22 .