تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

تشهد الضفة الغربية المحتلة موجة عنف متصاعدة يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، خاصة بعد تفجر العدوان على غزة.



ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية، فإن الأسبوع الذي أعقب هجوم حركة حماس ضد إسرائيل هو الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة منذ عام 2005، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".



واستشهد، حسب المكتب، ما لا يقل عن 75 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال أو بعنف المستوطنين، كما ارتفعت حوادث عنف المستوطنين من ثلاث حوادث إلى ثمان في المتوسط يوميا.



وقال مسئولون فلسطينيون إنه في غارة واحدة على أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة، وغارة جوية نادرة في المنطقة نفسها، يوم الخميس قبل الماضي، استشهد ما لا يقل عن 12 فلسطينيا. وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إن أحد ضابطها قُتل.



وقالت الأمم المتحدة منذ أيام قليلة، إن هناك "خطرا حقيقيا" يتمثل في خروج الأراضي المحتلة عن نطاق السيطرة.



ويقول الفلسطينيون في الضفة إنه بينما يركز العالم على الكارثة في غزة، يستغل المستوطنون ذلك لدخول القرى وطرد المدنيين الفلسطينيين، بل وحتى قتلهم.



وفي ثلاث حالات على الأقل، بحسب لقطات فيديو أو شهادات شهود عيان من القرويين، كان المستوطنون يرتدون الزي العسكري أو يرافقهم جيش الاحتلال في هجماتهم.



ويأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة مخلفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة.