قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن «منظمات حقوق الإنسان الدولية في غيبوبة»، وذلك تعليقًا على رد فعل تلك المنظمات إزاء ما يحدث من انتهاكات بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «ON»، مساء السبت: «منظمات حقوق الإنسان الدولية في غيبوبة وموضوعة على أجهزة التنفس الصناعي، ونتمنى أن يتولاهم المولى - عز وجل – برحمته»، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن البرلمان الأوروبي لم يصدر أي إدانات بشأن الانتهاكات التي تحدث على أرض غزة وسلسلة القتل الممنهج بحق الشعب الفلسطيني، فيما تحدث سابقًا عن انتهاكات لحقوق الإنسان في بعض الدول بالمنطقة.

ونوه أن الشعب الألماني اعتاد مبدأ «إلقاء اللوم والإدانة دائمًا وأبدًا» منذ انتهاء الحرب العالمية والتقسيم الذي شهدته البلاد، إضافة إلى سلسلة الإبادة الجماعية التي حدثت لليهود في فترة حكم النازية.

وأشار إلى أن كلمة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ضمن فعاليات قمة القاهرة للسلام، أتت قوية وداعمة لإدانة قتل الأبرياء واستهداف العزل، لكنها كانت ضعيفة جدًا بشأن ضرورة وقف إطلاق النار.

وأوضح أن «ميلوني» أتت بخلفية برلمانية في الحزب الحاكم بإيطاليا، واستطاعت في الانتخابات الماضية أن تتبوأ منصب رئيسة الوزراء، واصفًا إياها بأنها «سيدة قوية جدًا ولديها أجندة الحق والحق فقط».

واستطرد: «كانت ضمن المطالبين بالإفراج عن أحد الشباب في مصر، وعندما حدث الإفراج أصدرت بيان شكر للقيادة المصرية ومصر بشكل مجمل عن الإفراج، وأيدت حزم الإصلاحات لحقوق الإنسان التي تحدث في مصر».

وتبحث قمة القاهرة للسلام، تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002.

وتعقد القمة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة تمثل 31 دولة وثلاث منظمات دولية، بجانب عدد من الشخصيات الاعتبارية في العالم.