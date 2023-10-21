القوات الإسرائيلية تعتقل 109 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، 109 مواطنين فلسطينيين من مختلف أنحاء مدن الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات "وفا"، اليوم السبت، أن الاعتقالات شملت 43 مواطنا من رام الله، و27 من بيت لحم، و26 من الخليل، و13 من نابلس.