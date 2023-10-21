جامعة الوادي الجديد تنظم مسابقة للمهتمين بالتسويق الإلكتروني

أعلن الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، أنه بالتعاون مع منظمة الفاو سيتم إطلاق مسابقة لشباب الوادي الجديد المهتمين بالتسويق الإلكتروني، وذلك لاحتضان أفكارهم في مجال التسويق الإلكتروني لمنتجات الوادي الجديد، سواء منتجات الحرير أو المنتجات التراثية للمحافظة، في إطار حرص الجامعة على خدمة المجتمع وتعزيز طاقات الشباب في مجال ريادة الأعمال.

وقال، إن المسابقة تتماشى مع رؤية مصر 2030 والتحول الرقمي، بالإضافة إلى الاستثمار في طاقات الشباب بإنشاء شركات ناشئة لتسويق منتجات المحافظة، حيث سيتم تقديم الدعم الفني والمالي للفائزين من خلال المشروع.

وأشار طنطاوي، إلى أن المسابقة تستهدف احتضان شركتين إحداهما بمركز الداخلة والأخرى بمركز الخارجة تعملان في مجال التسويق الإلكتروني لمنتجات المحافظة، من الحرير والتمور والحرف اليدوية، لافتا إلى أن الاحتضان يشمل تقديم الدعم الفني وتسجيل الشركة، بالإضافة إلى دعم إنشاء منصة التسويق وصفحة فيسبوك لكل شركة من الشركتين الفائزتين.

وقال الدكتور محمود الكيلاوي منسق المسابقة، إن شروط التقديم تتضمن تكوين فريق من 3 إلى 5 أفراد، إحداهما فتاة على الأقل، وتقديم فكرة ونموذج أعمال في مجال التسويق الإلكتروني، وتتضمن الجوائز تقديم دعم فني لبناء قدرات الفرق الفائزة ودعم مالي لتأسيس الشركة وتسجيلها في هيئة الاستثمار وبناء أو تطوير المنصة أو التطبيق أو الموقع الإلكتروني الخاص بالتسويق، علما بأن آخر موعد للتقديم هو 28 أكتوبر الجاري.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد دياب، مستشار منظمة الفاو ومدير المشروع، أن المنظمة تنفذ مشروعات متعددة منها مشروع لدعم إنتاج الحرير بالمحافظة؛ بغرض تعزيز التمكين الاقتصادي للشباب والسيدات الريفيات، بالتعاون مع جامعة الوادي الجديد، ومديرية الزراعة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمشروع قد حقق نجاحًا في إنتاج شرانق وخيوط الحرير في جمعية البشندي بمركز بلاط، وكذلك إنتاج الشرانق بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بقرية المنيرة بالخارجة، بالإضافة إلى توزيع معدات إنتاج الحرير للشباب والسيدات المشاركين في المشروع.

تأتي المبادرة الحالية في إطار المساعدة في تسويق منتجات المحافظة التراثية بما فيها حرير الوادي الجديد.