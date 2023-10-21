وزارة الصحة في غزة: تعطل 7 مستشفيات و25 مركزا صحيا بسبب الاستهداف ونفاد الوقود

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، أن 7 مستشفيات معطلة و25 مركزا صحيا بسبب القصف الإسرائيلي على القطاع، مشيرة إلى نفاذ الوقود.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد اعتبرت السبت، أن استبعاد الوقود من المساعدات الإنسانية التي دخلت اليوم عبر معبر رفح، سيبقي أرواح المرضى والمصابين في غزة في خطر، بحسب شبكة "سكاي.نيوز.عربية" الإخبارية.



ورحب سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بتصريح صحفي، بكل جهد تبذله جميع الأطراف لتقديم الإغاثة والمساعدات لقطاع غزة في ظل الواقع الإنساني الكارثي بسبب العدوان المتواصل لليوم الخامس عشر،بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وأكد معروف أن قافلة المساعدات التي دخلت اليوم وقوامها 20 شاحنة منها شاحنات محملة بالمياه والمعلبات وبعض شاحنات الأدوية والمستلزمات الطبية، هي أقل بكثير من حاجة قطاع غزة في الأوضاع الطبيعية، حيث كان يدخل القطاع يوميا أكثر من 500 شاحنة محملة بمختلف الاحتياجات.