مي عبد الحميد: ٩٠ مليار جنيه حجم التمويل العقاري لـ530 ألف أسرة منذ 2014

قالت المهندسة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن دعم التمويل العقاري وصل لـ٩٠ مليار جنيه، موضحة أنه تم تخصيص وحدات لما يقرب من 530 ألف أسرة حتى الآن ضمن الإسكان الاجتماعي منذ 2014.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية جينا فتحي ، مقدمة برنامج «صناع مصر»، على قناة هي، مساء الجمعة ، أن ما حدث في مصر في ملف الإسكان الاجتماعي يعتبر إنجازا كبيرا.

وأشارت إلى أن البنك الدولي أشاد بالبرنامج الرئاسي «سكن كل المصريين» للمواطنين منخفضي الدخل، موضحة أن الصندوق يقدم فرصا كبيرة لدعم التمويل العقاري للمواطنين بناء على الشروط المناسبة والمنطبقة عليهم.



ولفتت إلى أنه سيتم تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية معتمدة بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي، في 4 مدن مصرية وهي حدائق العاصمة، والعبور الجديدة، وأسوان الجديدة، والعاشر من رمضان، بهدف توفير استخدام الطاقة والمياه.

وأوضحت أنه تم التخطيط للمشروع عام ٢٠٢٠، وسيتم الانتهاء منه بنهاية عام 2024 ، مشيرة إلى أن هناك توجهات بتبني الإسكان الأخضر والتخطيط المستدام، وتعميمه على مستوى المدن والمحافظات.

وأفادت بأن صندوق التمويل العقاري يتولى تنفيذ ٧٠ ٪ من المشروعات السكنية.