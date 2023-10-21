إحالة المتهم باستغلال الأطفال في التسول بالسيدة عائشة للجنايات

أحالت النيابة العامة، عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم في منطقة السيدة عائشة بالقاهرة.

كانت النيابة أمرت في وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة تحريات المباحث حول جرائمه بعد أن وجهت له تهمة الاتجار بالبشر.

وكشفت التحقيقات، عن استغلال عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، في منطقة السيدة عائشة بالقاهرة.

ولفتت التحقيقات إلى أنه ضبط المتهم، وبحوزته سلاح أبيض- مبلغ مالى "حصيلة نشاطه الإجرامى" وبصحبته 3 أطفال أحداث، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم فى التسول، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى.