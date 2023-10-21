مقتل 4 أشخاص بينهم طفلان في انهيار أرضي بغرب أفغانستان

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أن 4 أشخاص، بينهم طفلان، لقوا حتفهم في انهيار أرضي بإقليم "جور" وسط أفغانستان.

وذكر المتحدث باسم الشرطة الإقليمية، عبدالرحمن بدري، أن الحادث وقع في منطقة "دولتيار".

وقال بدري لوكالة "باجوك" الأفغانية للأنباء، إن الضحايا كانوا يحفرون في جبل لاستخدام التربة في بناء منازل.

ويكثر حدوث الانهيارات الأرضية في أفغانستان.

وتم إغلاق طريق رئيسي سريع، يربط بين العاصمة كابول والأقاليم الشرقية، في وقت سابق هذا الشهر لعدة أيام بسبب انهيار أرضي.

وفي السابع من أكتوبر الجاري، تسبب زلزال مدمر، والعديد من الهزات الارتدادية، في تسوية 20 قرية على الأقل بالأرض في غرب أفغانستان، مما تسبب في مقتل حوالي 2400 شخص، طبقا للسلطات.

وذكرت الأمم المتحدة أن أكثر من 43 ألف شخص تضرروا بشكل مباشر من جراء الزلازل، وكان أكثر من 90% من هؤلاء القتلى من النساء والأطفال.