سينر يحافظ على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس

حافظ الإيطالي يانيك سينر على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس الصادر، صباح اليوم الإثنين، الذي شهد تغييرا واحدا فقط في قائمة العشر الأوائل عالميا.

وارتقى البلغاري جريجور ديمتروف، مرتبة واحدة ليتواجد في التصنيف التاسع عالميا، مستفيدا من وصوله لنهائي بطولة ستوكهولم أمس الأحد، بينما تراجع الأسترالي أليكس دي مينور إلى المركز العاشر.

وتقدم الأمريكي تومي بول، مرتبة واحدة ليتواجد في التصنيف 12 مستفيدا من تتويجه بلقب ستوكهولم، في الوقت الذي واصل فيه البولندي هوبرت هوركاتش التراجع ليتواجد في التصنيف 13 عالميا.