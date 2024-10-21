صحة لبنان تعلن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي

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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في لبنان، مقتل 2483 شخصا وإصابة 11628 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وذكر مركز عمليات الطوارئ أن الغارات الإسرائيلية على لبنان يوم الأحد، أسفرت عن مقتل 19 شخصا وإصابة 98 بجروح، وفق شبكة روسيا اليوم.

وأفاد المركز بأن 13 شخصا قتلوا في الجنوب بالإضافة إلى إصابة 36 آخرين.

ووفق المصدر ذاته قتل في النبطية 6 أشخاص وأصيب 52 آخرون، فيما أصيب 9 بجروح في البقاع بالإضافة إلى تسجيل إصابة واحدة في جبل لبنان.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، تشن إسرائيل حربا على لبنان، عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافة ودموية استهدفت حتى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى توغل بري بدأته في الجنوب.

فميا يواصل مقاتلو حزب الله، خوض المعارك وإطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية.