بلينكن يزور الشرق الأوسط مع دعوة هاريس إلى إنهاء الحرب

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة الشرق الأوسط في الأيام القليلة المقبلة، وفقا لما ذكرته كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي يوم الأحد.

وقالت هاريس في مقابلة تلفزيونية: "نحتاج إلى إنهاء الحرب"، مضيفة أن بلينكن من المقرر أن "يلتقي بالأطراف" في المنطقة الأسبوع الجاري.

وبحسب تقارير وسائل الإعلام فإنه من المتوقع أن يصل بلينكن إلى إسرائيل يوم غد الثلاثاء.

وأضافت هاريس، المرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي للانتخابات المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل: "عدد الفلسطينيين الأبرياء الذين قتلوا في غزة، هو بالفعل غير مقبول".

وفي الوقت نفسه، أكدت أنها ستدعم دائما حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

يشار إلى أن الصراع في غزة نشأ عقب هجمات على إسرائيل نفذتها جماعات مسلحة بقيادة حماس، والتي أدت إلى مقتل 1200 شخص واختطاف حوالي 250 آخرين قبل أكثر من عام.

ولكن الانتقادات الدولية لحملة إسرائيل الانتقامية على قطاع غزة تتزايد بعد أن أودت الحرب، المستمرة منذ أكثر من عام، بحياة أكثر من 42 ألف شخص في غزة، كما يتفاقم القتال حاليا في لبنان.