 السعودية تطالب مجلس الأمن بمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الخطيرة بحق الفلسطينيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية تطالب مجلس الأمن بمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الخطيرة بحق الفلسطينيين


نشر في: الإثنين 21 أكتوبر 2024 - 1:27 م | آخر تحديث: الإثنين 21 أكتوبر 2024 - 1:27 م


أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية على منازل في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأدانت في بيان لها، اليوم الاثنين، اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى، مجددة استنكارها مواصلة الانتهاكات السافرة لقوات وسلطات الاحتلال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وطالبت المملكة المجتمع الدولي، وخاصةً الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الخطيرة والمستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين الأبرياء في دولة فلسطين، والوقف الفوري لإطلاق النار.

 

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