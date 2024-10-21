ألمانيا تطالب إسرائيل بتوضيح ملابسات حوادث طالت اليونيفيل جنوب لبنان

أعلنت ألمانيا، الاثنين، أنها تتوقع من الحكومة الإسرائيلية «توضيح كل حادث» طال قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وحضتها على توضيح ملابسات تدمير برج مراقبة وسياج جنوب البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قالت الناطقة باسم الخارجية الألمانية في تصريح صحفي، إنه بحسب «اليونيفيل» فإن جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي «هدمت عمداً» الأحد، برج مراقبة وسياجاً لموقع تابع للقوة، ما يثير أشد القلق لدى برلين.

وأضافت أن الحكومة الألمانية تتوقع «من الطرف الإسرائيلي توضيح كلّ حادث»، مضيفة أنّها «تحثّه على الإعلان عن نتائج التحقيقات في هذا الحادث بالذات».

وأشارت إلى أنّه «يجب ألا يتعرّض أمن عملية (يتمّ القيام بها) بتفويض من مجلس الأمن الدولي وأفرادها للخطر».

وأكدت «اليونيفيل» أنّ جنودها «لا يزالون في جميع مواقعهم، رغم الضغوط التي تمارس على البعثة وعلى البلدان المساهمة».

وحذرت القوة الدولية الجمعة، من «دمار واسع النطاق» لبلدات وقرى جنوب لبنان؛ حيث تخوض إسرائيل وحزب الله حرباً مفتوحة منذ أواخر سبتمبر.

واتهمت «اليونيفيل»، التي تضم نحو 9500 جندي من أكثر من خمسين بلداً، القوات الإسرائيلية بإطلاق النار بشكل متكرر ومتعمد على مواقع لها.